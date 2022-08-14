У Єревані стався вибух у ТЦ, є постраждалі [ Редагувати ]
Вибух у ТЦ в Єревані
Джерело: Reuters
Джерело: Reuters
У столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". В результаті події є постраждалі.
Про це повідомляють "Новини Вірменії".
Імовірно, горить склад феєрверків і салютів.
На місце виїхали шість бойових розрахунків пожежно-рятувальних загонів, оперативники Національного центру управління кризовими ситуаціями та черговий психолог.
Кількість постраждалих не уточнюється.
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