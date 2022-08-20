До Дня Незалежності України у 24-х країнах світу пройде кампанія #IndependenceInMyHeart [ Редагувати ]
У 53 містах США, Канади, Австралії, країн Європи та Азії люди вийдуть на вулиці, щоб привернути увагу до боротьби України, що безперервно триває вже пів року.
Адже ми боремось не лише за власну незалежність, але й за свободу всіх цивілізованих країн.
Якщо ви бажаєте приєднатись до організації кампанії у своєму місті, заповнюйте анкету: https://forms.gle/WU6gbWtk71qWRUCi9
Повний перелік міст та країн, які приєдналися до кампанії: https://docs.google.com/document/d/1b_FR7jNxwYZ--_Nr6uckc-wJxTLcTEPQxFHqPM52Nmc/edit?usp=sharing
Головні організатори: Український центр безпеки та співпраці Communities Army Of Ukraine Underdog Ukraine
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