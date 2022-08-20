У 53 містах США, Канади, Австралії, країн Європи та Азії люди вийдуть на вулиці, щоб привернути увагу до боротьби України, що безперервно триває вже пів року.

Адже ми боремось не лише за власну незалежність, але й за свободу всіх цивілізованих країн.

Якщо ви бажаєте приєднатись до організації кампанії у своєму місті, заповнюйте анкету: https://forms.gle/WU6gbWtk71qWRUCi9

Повний перелік міст та країн, які приєдналися до кампанії: https://docs.google.com/document/d/1b_FR7jNxwYZ--_Nr6uckc-wJxTLcTEPQxFHqPM52Nmc/edit?usp=sharing

Головні організатори: Український центр безпеки та співпраці Communities Army Of Ukraine Underdog Ukraine