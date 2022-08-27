Обстріл Харкова: стало відомо про пошкодження [ Редагувати ]
Вночі на суботу, 27 серпня, в Харкові прогриміли вибухи. Унаслідок обстрілу центру міста постраждав будинок купця Адама Піотровського. Про це повідомляється у Telegram мера міста Ігоря Терехова.
Історична будівля кілька років тому була відреставрована, повідомив мер. Також постраждала школа в центрі міста.
Про жертви та постраждалих інформації від ДСНС немає.
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