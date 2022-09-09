Румунський військовий корабель підірвався на міні у Чорному морі [ Редагувати ]
Румунський військовий корабель підірвався на дрейфуючій міні у Чорному морі. Про це повідомив Reuters з посиланням на Міністерство оборони Румунії.
Екіпаж корабля отримав попередження про міну, але не встиг її знешкодити. Інцидент стався за 25 морських миль на північний схід від румунського порту Констанца.
Жертв і постраждалих внаслідок вибуху немає, 75 військовослужбовцям на кораблі нічого не загрожує, плавучість корабля не порушена, серйозних пошкоджень на борту немає.
Повідомляється, що постраждав корабель Locotenent Dimitrie Nicolescu (Лейтенант Дімітріє Ніколеску).
У Міністерство оборони Румунії повідомили додали, що з початку російського вторгнення в Україну Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знешкодили 28 мін у Чорному морі.
Нагадаємо, щонайменше 5 тисяч дельфінів загинули у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення.
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