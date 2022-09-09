Внаслідок контрнаступу Сил оборони України 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, які знаходяться на Харківщині, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку.

Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх з території України.

На Харківському напрямку загарбники намагалися чинити спротив контрнаступу, обстрілюючи позиції ЗСУ з танків і важкої вогнеметної системи "Солнцепек". Утім зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відступили.

Окупанти скаржаться на потужний наступ українців, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

На Дніпропетровському напрямку ворог намагається утримати позиції. Втім, наростає невдоволення новим підкріпленням - більшості "новобранців" 55-60 років.

Щоб утримати позиції в Херсонській області, окупанти підвезли "свіжих" вояків з території РФ. Утім, поповнення категорично відмовляється брати участь у наступальних бойових діях.

Разом з тим, у пропагандистських росЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗСУ це фейкова "піар-акція". Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ - "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу. А все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям.

29 серпня українська армія оголосила, що розпочала контрнаступ в окупованій Херсонській області. Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ йде за декількома напрямками. 8 вересня глава держави повідомив, що українські війська звільнили місто Балаклія на півдні Харківщини.

9 вересня Нацгвардія повідомила про звільнення селища Волохів Яр у Харківській області.