Окупанти всю ніч били з "Градів" по Нікопольському району: дитина у важному стані [ Редагувати ]
російські окупанти вночі 12 жовтня 7 разів накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і артилерії.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На мирний Нікополь ворог випустив понад 100 снарядів! Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Важко поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони і ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні", - зазначив посадовець.
У місті понівечені понад три десятки багатоповерхівок та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Пошкоджені два підприємства, два садочки, школа, магазини та офіс благодійної організації.
"У Марганецькій та Мирівській громадах минулося без постраждалих. Масштаби руйнацій уточнюються", - додав Резніченко.
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