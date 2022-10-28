У п'ятницю, 28 жовтня, Норвегія запровадила чергові санкції проти фізичних та юридичних осіб росії. Про це повідомляє МЗС Норвегії.

Обмеження запровадили проти ще 30 осіб та 7 компаній. До переліку потрапили особи, які були причетні до організації "референдумів" на окупованих територіях України.

Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти росії, щоб чинити тиск на російський уряд та його прихильників. Додаткові санкції - це необхідна відповідь на жорстоку війну росії та незаконну анексію чотирьох областей України.

Введені широкомасштабні пакети санкцій покликані зменшити спроможність росії фінансувати свою незаконну війну в Україні. Новий пакет санкцій посилює обмеження на товари та послуги, що мають значення для росії.

Також Норвегія вирішила наступне: