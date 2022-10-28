Норвегія ввела новий пакет санкцій проти росії [ Редагувати ]
У п'ятницю, 28 жовтня, Норвегія запровадила чергові санкції проти фізичних та юридичних осіб росії. Про це повідомляє МЗС Норвегії.
Обмеження запровадили проти ще 30 осіб та 7 компаній. До переліку потрапили особи, які були причетні до організації "референдумів" на окупованих територіях України.
Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти росії, щоб чинити тиск на російський уряд та його прихильників. Додаткові санкції - це необхідна відповідь на жорстоку війну росії та незаконну анексію чотирьох областей України.
Введені широкомасштабні пакети санкцій покликані зменшити спроможність росії фінансувати свою незаконну війну в Україні. Новий пакет санкцій посилює обмеження на товари та послуги, що мають значення для росії.
Також Норвегія вирішила наступне:
- Введено новий критерій включення до переліку, що дозволяє застосовувати санкції до фізичних та юридичних осіб, які сприяють порушенню заборони на обхід санкцій;
- Географічне охоплення обмежувальних заходів розширено для застосування в непідконтрольних уряду районах Херсонської та Запорізької областей;
- Введено заборону обіймати посади в органах управління деяких державних чи підконтрольних державі підприємств;
- Існуючі заборони надання послуг за криптоактиви російським громадянам, особам, які проживають у росії, та організаціям, заснованим у росії, були додатково посилені;
- Введено додаткові експортні обмеження на вугілля, електронні компоненти, технологічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, деякі хімічні речовини та стрілецьку зброю;
- Додаткові обмеження на імпорт були введені щодо виробів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів, які не містять золота;
- Заборона на доступ до портів розширена на судна, зареєстровані в російському морському регістрі судноплавства. Виняток, що дозволяє рибальським судам заходити в порти Тромсе, Кіркенес або Ботсфіорд, як і раніше, застосовується;
- Було введено додаткові обмеження, які розширюють спектр послуг, які більше не можуть надаватися російському уряду чи юридичним особам, зареєстрованим у росії, включаючи ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги;
- Запроваджено правову базу для реалізації потенційної межі цін на російські енергоресурси в майбутньому.
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