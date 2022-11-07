Окупанти вдарили по Нікопольському району [ Редагувати ]
Російські військові сьогодні вдень, 7 листопада, із РСЗВ обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Внаслідок обстрілу зруйновано господарську споруду, ще одну суттєво пошкоджено. Крім того, постраждали два приватні житлові будинки. На щастя, ніхто не постраждав.
Також у Дніпропетровській області піротехніки за день знешкодили близько двох десятків вибухонебезпечних предметів.
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