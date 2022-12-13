Найкращими датами з точки зору нумерології, коли б ЗСУ потрібно було йти в наступ, щоб пришвидшити закінчення війни, є дати після Зимового сонцестояння в другій половині та наприкінці грудня. Ці дати дуже сильні в нумерологічній проекції.

Про це розповів нумеролог Владислав Грицай.

"На загал - найкращими датами (для наступу ЗСУ) є 22 – 25 грудня. Це дуже сильні, в цілому хороші дати, коли можна буде дуже сильно та різко отримати перевагу", - сказав Грицай.

Він також зазначив, що ключова дата – це 30 грудня, коли ЗСУ зможуть досягнути значних успіхів на полі бою.

"Найоптимістичніший прогноз, це 30 грудня – це дуже круто. Тобто початок 30 грудня і до 12 січня. Це от прямо такі дати, де можна робити різкий прорив по поверненню територій станом до 24 лютого", - спрогнозував нумеролог.

Він також зазначив, що за нумерологічними показниками загрози вторгнення з боку Білорусі вже немає.

"Такі маяки були до червня цього року. До червня вони ще могли б, а після червня – вже все. Після червня таких дат немає в принципі. Це вже все просто якісь спекуляції", - підсумував Грицай.