Гаряча фаза війни має закінчитись навесні виходом на кордони України 1991 року. А до цього в січні ЗСУ мають відвоювати території, захоплені окупантами після 24 лютого 2022 року. Загалом влітку мають початися перемовини на умовах України.

Про це розповів нумеролог Владислав Грицай.

"Травень-червень 2023 року – це повинне бути повне повернення територій – і Криму, і Донбасу. Десь в цей час почнеться активна фаза операції з повернення Криму. Тобто до травня будуть в будь-якому випадку осередки бойових дій, обстрілів", - каже нумеролог.

За словами Грицая, на початку літа вже будуть перемовини, на яких Україна вимагатиме виконання своїх умов.

"Скоріше за все, це будуть потужні перемовини, де Україна повністю диктуватиме свої умови. До травня-червня [війна] буде продовжуватись, як фаза АТО (ООС). Думаю, що до 12 червня, Дня незалежності росії, воно все має перейти в повний переговорний процес", - каже Грицай.

Він підкреслив, що саме до 12 червня мають відбутися зміни в самій росії, які почнуться ще до Нового року.

"Вже перед Новим роком і в січні почнуться активні визвольні рухи різних республік. Швидше за все "спалахне" Кавказ – Дагестан, Чечня. Скоріше за все Чечня вже під Новий рік приготує "подарунок". Для цього є багато передумов. Чечня активізується перед Новим роком, як колись росія напала на Чечню перед Новим роком. Тому Чечня відповість тим самим", - підсумував Грицай.