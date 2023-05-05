"путіну не потрібні приводи": Білий дім про "відповідь" кремля на "атаку" дронів [ Редагувати ]
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що жорстокість російського диктатора володимира путіна зашкалює. Йому не потрібні приводи, щоб вбивати мирних українців.
Про це він сказав під час брифінгу.
Він прокоментував можливу "відповідь" росії на так звану "атаку" дронів на кремль. На думку Кірбі, чи будуть "удари у відповідь" залежить лише від рішення путіна. Проте він наголосив, що росії не потрібні причини для атак України.
Не те, щоб путін вигадував нові причини, щоб убивати невинних українців. Він продовжує робити це знову і знову і знову.
Представник Білого дому нагадав, що у день так званої "атаки" на кремль росіяни обстріляли мирних жителів Херсона.
Жорстокість просто зашкалює... він бомбить покупців у супермаркеті. Тому насильство продовжується так чи інакше.
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