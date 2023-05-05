Президент Чехії Петр Павел під час візиту до України 28 квітня подарував Володимиру Зеленському пістолет CZ 75. Про це чеський лідер написав у Facebook.

З 24 лютого 2022 року Україна захищає власну свободу, суверенітет, а також безпеку і стабільність Європи. Пишаюся, що чеські гвинтівки та пістолети допомагають їм у боротьбі з самого початку. На знак поваги до героїзму українців передав легендарний CZ 75 порядковий номер 22 Володимиру Зеленському, кавалеру Ордена Білого Лева, який стоїть на чолі своєї нації.

CZ 75 - самозарядний пістолет калібром 9 мм, розроблений у Чехословаччині у 1975 році. Набув широкого поширення у всьому світі. У Чехії його використовує переважно поліція. Загалом було випущено 1 млн штук.