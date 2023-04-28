Сьогодні, 28 квітня, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петр Павлом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

Про це повідомляє президент.

Зеленський подякував чеському колезі за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів допомагала Україні.

"Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", - сказав президент.