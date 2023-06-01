Військовослужбовці зробили подарунки хворим дітям лікарні "Охматдит" [ Редагувати ]
Свято для малечі від військових. До Міжнародного дня захисту дітей у багатьох містах України проходить благодійна акція "Естафета добра". У Києві до маленьких пацієнтів лікарні "Охматдит" завітали військовослужбовці на чолі з командувачем Об'єднаних сил Сергієм Наєвим - підбадьорити хворих дітей і порадували подарунками.
Відділення ортопедії лікарні "Охматдит". Пацієнти тут відновлюють здоров'я після складних операцій.
Валентина Сташевська, мати пацієнтки НДСЛ "Охматдит":
У дитини проблема з колінним суглобом. Була прооперована 4 тижні тому. Зараз ідемо на поправку.
Валентина каже: донька, певно, одужувала б швидше, якби не ворожі атаки, що лякають дітей мало не щоночі.
Валентина Сташевська, мати пацієнтки НДСЛ "Охматдит":
Діти чують все, відчувають бахкання за вікном, але дякую нашим військовим, які захищають нас.
Сьогодні ті, хто стоїть на варті нашого спокою та відбиває удари ворога, завітали в гості до маленької Емми та її сусідів по відділенню.
Вітаю вас із прийдешнім святом - Днем захисту дітей.
Побачивши військових, діти - наче на мить забули про свої хвороби. Поспішають зробити фото з гостями у пікселі та потиснути руку нашим героям.
В умовах повномасштабного вторгнення росії столичний "Охматдит" став місцем порятунку найважчих пацієнтів.
Володимир Жовнір, генеральний директор НДСЛ "Охматдит":
Зараз понад 500 дітей вбито, понад 900 поранено, більше сотні дітей пройшли саме через руки наших лікарів. Тут працювала мультидисциплінарна команда, вона і зараз працює. Сюди доставляють дітей з різних регіонів, де ідуть бойові дії, де не можуть фахівці надати експертну допомогу.
Врятувати поранену малечу, вивезти з-під обстрілів, швидко доставити до медзакладу… Усе це спільні завдання лікарів і військових, наголошує генерал-лейтенант Сергій Наєв. Зробити так, щоб дитина якнайшвидше одужала - до цього люди у формі теж не байдужі.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
В рамках цивільно-військового співробітництва ми робимо все, щоби заповнити дитячу порожнечу добротою та надією. В дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" ми робимо добрі справи - передаємо необхідне медобладнання, даруємо дітям вистави, які приготували наші українські артисти, передаємо солодощі, іграшки.
До Дня захисту дітей в лікарні - влаштували концерт. Разом із військовими маленькі пацієнти слухали пісні й дивилися циркове шоу! Подібні свята організатори благодійної акції "Естафета добра" обіцяють провести й в інших дитячих лікарнях Києва, Чернігова, Сум… Аби навіть в умовах війни та попри важкі хвороби - діти не були позбавлені дитинства.
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