У росії спалахнула масштабна пожежа [ Редагувати ]
У російському Ростові-на-Дону спалахнула масштабна пожежа у неділю, 11 червня. За попередніми даними, горить завод "Ростсельмаш".
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За повідомленнями місцевих жителів, чорний дим від пожежі видніється у всьому місті. МНС Росії заявила, що пожежу локалізували на площі 80 квадратних метрів.
Попередньо, причиною пожежі стало загоряння покришок.
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