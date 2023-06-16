У курську сталася сильна пожежа на території складів одного із заводів. Перед цим начебто чули вибух і бачили безпілотник.

Про це повідомляє МНС рф та місцеві пабліки.

За даними курського підрозділу пожежної охорони, площа пожежі склала близько 2 тисяч квадратних метрів. Пожежі було надано підвищений ранг.

Офіційних заяв російської сторони про причини події поки немає, однак, за даними росЗМІ, це стало результатом нібито атаки безпілотника.

Зазначається, що НП сталася на території складу текстильної продукції ТОВ "Бел-поль" близько половини третьої ночі за місцевим часом.

На місці події ведуться роботи з ліквідації спалаху у складі зберігання продукції.

Інформація про можливих постраждалих внаслідок пожежі не надходила.

У мережі також з'явилися кадри з відео пожежі на території складів заводу в Курську, а також нібито момент "прильоту" трохи раніше.