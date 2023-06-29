На залізничному вокзалі Києва - лунає дзвін медалей, які наші чемпіони здобули у Європі!

9 золотих, 10 срібних та 7 бронзових медалей. Такі успіхи на тепер Україна має на Європейських іграх, що тривають у польському Кракові. І це ще не остаточний результат.

Частина чемпіонів і призерів уже повернулися до Києва. Наш кореспондент Євген Бригар зустрічав українських переможців.

На залізничному вокзалі Києва - лунає дзвін медалей, які наші чемпіони здобули у Європі!

У Ксенії Байло - чемпіонки зі стрибків у воду - аж три нагороди!

Ксенія Байло, золота та срібна медалістка Європейських ігор-2023:

Вдалося все, на що ми очікували та навіть більше. Тому дуже раді повернутися додому, продовжувати тренування та показувати результати.

Легкість і граційність українки вразила всю Європу. І це при тому, що в Україні вже понад рік триває війна, і українські спортсмени не можуть тренуватися належним чином.

Тамара Токмачова, віцепрезидент федерації України зі стрибків у воду:

Наша підготовка відбувалася, коли була тривога. То ми закінчували тренування і спускались у бомбосховище, у нас є така можливість. Це не дуже якісна підготовка. Але, не зважаючи на все, спортсмени збираються, концентруються. Їхнє завдання - доказати, що вони найкращі.

Будь-які труднощі - каже віцепрезидент федерації України зі стрибків у воду - лише мотивують демонструвати світу силу та незламність українського народу.

Тамара Токмачова, віцепрезидент федерації України зі стрибків у воду:

Минулого разу в Європі ми завоювали одну золоту і п'ять срібних медалей. Оці всі срібні перетворилися в золоті.

До українських спортсменів цьогоріч - особлива увага на Європейських іграх. А тому виходити на п'єдестал з українським прапором в руках - під оплески всієї Європи - відчуття незрівнянне, кажуть чемпіони.

Олексій Середа, п'ятиразовий чемпіон Європи зі стрибків у воду:

Дуже гарні відчуття, коли ти стоїш на п'єдесталі, лунає твій гімн, у тебе є гордість за свою країну. За те, що люди, які боронять її. ЗСУ, дуже вам дякую. Ми саме завдяки вам маємо таку можливість - боротися на європейських стартах.

Справжню силу українців продемонстрували Європі бійці тайського боксу - Муай-тай. У цій дисципліні українці на першому місці за кількістю здобутих нагород.

Ігор Любченко, чемпіон Європейських ігор-2023 з тайського боксу:

3 золотих, 1 срібна і 2 бронзових.

Загалом Україна вийшла на друге командне місце за кількістю нагород. А відтак деякі українські спортсмени вже вибороли ліцензію на Олімпійські ігри наступного року.

Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України: