Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
До списку допомоги увійшли:
1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";
3 мости для мостоукладача BEAVER;
2 машини прикордонної охорони;
16 вантажівок Zetros.
Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми.
Він здатний завчасно виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.
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