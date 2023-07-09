Відбудова Херсонщини пліч-о-пліч: 15 областей долучилися до відновлення регіону [ Редагувати ]
Відбудова Херсонщини пліч-о-пліч. 15 областей долучилися до відновлення регіону. Зараз будівельники вже працюють майже у трьох десятках населених пунктах. Прибирають будівельне сміття, ремонтують будинки, школи, лікарні. Загалом у планах - відновити понад три з половиною тисячі об'єктів інфраструктури.
Про старт національної ініціативи за координації офісу Президента - розкаже Ірина Васюра.
Іванівку, що на Херсонщині, наші захисники визволили рік тому. Ознаки руського міра тут на кожному кроці - понівечені будинки, спалені автівки і винищене майно.
Іванівку, що на Херсонщині, наші захисники визволили рік тому. Ознаки "руського міра" тут на кожному кроці - понівечені будинки, спалені автівки й винищене майно.
Насипали чим тільки можна. Міномети, танки, з "Градів", фосфором крили.
Більшість селян і хотіли б повернутися додому, та от - куди?
Дуже страшно, бо ми втратили все. Все побомблено, бомжі.
Тилові регіони одразу після деокупації Херсонщини почали відправляти гуманітарну допомогу у визволені населені пункти. Жителів Іванівки підтримували мешканці Черкащини. І тепер ця допомога буде більшою.
Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:
Натепер ми масштабуємо допомогу цій громаді, і Черкащина долучається до національної ініціативи, яка називається "Пліч-о-пліч", спільно в координації з Офісом Президента, Міністерством відновлення. Тилові області надаватимуть допомогу найбільш постраждалим регіонам.
Черкаська область опікуватиметься трьома населеними пунктами правобережної Херсонщини, з-поміж них і Іванівка. Фахівці вже обстежили зруйновані споруди у селі й почали розробляти план відбудови.
Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:
У нас долучились до такої допомоги всі райони нашої області, облцентр, будівельники, волонтери. І я думаю, що ми разом зможемо як єдина родина допомогти постраждалим регіонам.
До національної ініціативи «Пліч-о-пліч» долучилося 15 регіонів, разом вони планують відбудувати 26 населених пунктів Херсонщини, що найбільш постраждали через дії рашистів. І обіцяють, що це - лише початок.
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