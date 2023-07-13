"ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута" - Генштаб [ Редагувати ]
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські військові продовжують просуватися на двох напрямках фронту. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.
На напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Новотокмачка - Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Наші війська також продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. За словами речника, на південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях.
При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але наші бійці відбивають атаки.
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