У вівторок, 7 травня, у Польщі вручили журналістські нагороди Press Club Polska 2024. Група «Інформаційний спротив» отримала нагороду «За свободу слова» (Freedom of Speech Award) Міжнародної асоціації пресклубів (IAPC), повідомляє «Польське радіо».

Слід зазначити, що в різні роки цією нагородою відзначали такі поважні видання як The Washington Post, The Guardian, а також журналістів телеканалу Al-Jazeera, «Репортери без кордонів» та незалежних турецьких журналістів.

IAPC присуджує Премію свободи слова особам чи організаціям за винятковий внесок у боротьбу чи захист свободи слова, а також за створення умов та підтримку зусиль щодо просування свободи слова.

Переможця обирають усі пресклуби-члени IAPC із більш ніж 30 країн. Переможець одержує медаль свободи слова.