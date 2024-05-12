Посли ЄС узгодили проєкт безпекової угоди з Україною [ Редагувати ]
Посли ЄС узгодили проєкт безпекової угоди між Євросоюзом та Україною. Наразі сторони займаються фіналізацією документа. Які зобов'язання візьме на себе Брюссель? З'ясовували наші кореспонденти.
Переговори - на фінішній прямій. Посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Принаймні, так стверджує авторитетне німецьке видання "Welt am Sonntag". У розпорядження редакції потрапив попередній текст цього документа. Фіналізувати його нібито планують до кінця червня. А на початку липня - підписати саму угоду.
Європейський Союз хоче взяти перед Україною, яка веде боротьбу з росією, широкі безпекові зобов'язання не пізніше початку липня. Вони стосуються політичної, військової та економічної допомоги й будуть діяти до вступу України в ЄС і НАТО.
Документ складається з 11 сторінок. Євросоюз зобов'язується постачати українському війську летальну та нелетальну зброю, тренувати українських бійців, допомагати в розмінуванні території та захисті від гібридних та гакерських атак. Окремим пунктом - прописаний алгоритм дій у разі нових нападів з боку росії.
У проєкті 27 країн ЄС йдеться: "У разі майбутньої агресії Європейський Союз і Україна протягом 24 годин проведуть консультації щодо потреб України, яка реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН". Однак це виключає безпосередню участь військових ЄС разом з українськими у бойових діях проти росії.
Частину документа - присвячено відбудові України. За даними Світового Банку, для повоєнного відновлення нашої держави знадобиться щонайменше 486 мільярдів доларів. Це оцінка фінансистів станом на лютий цього року. Частину коштів - виділить Євросоюз. У бюджет Фонду підтримки відновлення України цьогоріч європейці заклали 5 мільярдів євро. Крім того, за даними "Welt am Sonntag", у Брюсселі обговорюють можливість випуску спеціальних облігацій для фінансування відбудови.
З окремими країнами ЄС двосторонні безпекові угоди Україна вже уклала. Їх сім - Німеччина, Данія, Франція, Італія, Нідерланди, Фінляндія та Латвія. Ще два документи підписані з країнами, що не входять у Євросоюз - з Великою Британією та Канадою. На черзі - Сполучені Штати, Норвегія, Естонія та Греція.
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