Багато телеглядачів у Великій Британії були обурені епізодом під час трансляції матчу між Португалією та Словенією на BBC, коли Кріштіану Роналду розплакався після незабитого пенальті. Під час повтору цього моменту на екранах з'явився уїдливий напис, який натякає на невдалий удар 39-річного лідера португальців, пише The Standard.

Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю. Наприкінці першого овертайму нападник Португалії Діогу Жота заробив для своєї команди 11-метровий, внаслідок падіння у штрафному майданчику після зіткнення зі словенцем Ванею Дркушичем.

Роналду, який викликав виконання пенальті, пробив у лівий від голкіпера кут, однак Ян Облак зміг відбити удар. Роналду, який поки не забив на турнірі жодного м'яча, не зміг стримати емоцій і розплакався.

Під час повтору епізоду з пенальті телеглядачі побачили на екранах підпис "Misstiano Penaldo" ("Місстіану Пеналду"), який обігравав ім'я гравця з натяком на нереалізований 11-метровий.

Каламбур викликав неоднозначну реакцію серед аудиторії BBC. Багато глядачів назвали подібний гумор неетичним, а те, що сталося - "брудною роботою".

Відреагував і ексзахисник лондонського "Челсі" та збірної Англії Джон Террі, який назвав "ганьбою" таке кепкування з Роналду. Террі у 2008 році під час фіналу Ліги чемпіонів не зміг реалізувати вирішальний пенальті у ворота "Манчестер Юнайтед".

Розклад 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2024

Румунія - Нідерланди, 2 липня (19:00);

Австрія - Туреччина, 2 липня (22:00).

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