8 мая, украинцы отмечают День памяти и примирения, призванный почтить память погибших во Второй мировой войне.

Впервые об этом празднике заговорили в 2004 году на генассамблее ООН.

Принятая ими резолюция от 22 ноября о введении дня памяти и примирения была приурочена к 60-летней годовщине окончания Второй мировой войны.

8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, подписанный начальником Оперативного штаба ОКВ генерал-полковником Альфредом Йодлем по поручению президента Германии Карла Деница. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако ратифицирован следующий день в Берлине.

День памяти и примирения

США и большинство стран Европейского Союза отмечают День Победы во Второй мировой войне именно 8 мая. Официальное название праздника - "День победы в Европе" (Victory in Europe Day).

Украина впервые отмечала этот День в 2015 году. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко №169/2015 был приурочен 70-летию победы над нацизмом в Европе от 24 марта.

"Установить в Украине День памяти и примирения, который будет отмечаться каждый год 8 мая", - сказано в указе.

В то же время, по мнению директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, данный праздник также помогает защититься от российской пропаганды.

В этот день 2015 года в Украине прошла так называемая "первая минута мира", призванная почтить память погибших. В 2016 году в этот день стартовала акция "помним-побеждаем!", в рамках которой состоялся торжественный марш духовых оркестров ВСУ, Генштаба, Министерства внутренних дел и так далее.

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