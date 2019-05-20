Премьер Молдовы не приехал на инаугурацию Зеленского: известна причина [ Редактировать ]
Премьер-министр Молдовы Павел Филип не смог посетить церемонию инаугурации Владимира Зеленского на должность президента Украины. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Молдовы, объяснив случившееся "состоянием здоровья" главы правительства.
"Киевская власть направила приглашение принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины премьер-министру Республики Молдова, который по состоянию здоровья не может присутствовать на мероприятии", - говорится в опубликованном 20 мая коммюнике.
Поэтому вместо Филипа на инаугурацию Зеленского в Киев приехал министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновский.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также что Владимир Зеленский получил удостоверение президента.
по теме
"Впечатляюще и мощно": делегация из США отреагировали на речь Зеленского
В понедельник, 20 мая, в Украине прошла инаугурация нового президента - Владимира Зеленского
"Я сделаю все, чтобы вы не плакали": Зеленский дал обещание украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ранее старался делать все, чтобы украинцы улыбались
Зеленскому представили командование ВСУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время церемонии представили командующих Вооруженных сил Украины
У первой леди Украины появился профиль в Instagram
20 мая, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского
Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады потребовать ряд важных законов