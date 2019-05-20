Премьер-министр Молдовы Павел Филип не смог посетить церемонию инаугурации Владимира Зеленского на должность президента Украины. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел Молдовы, объяснив случившееся "состоянием здоровья" главы правительства.

"Киевская власть направила приглашение принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины премьер-министру Республики Молдова, который по состоянию здоровья не может присутствовать на мероприятии", - говорится в опубликованном 20 мая коммюнике.

Поэтому вместо Филипа на инаугурацию Зеленского в Киев приехал министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновский.

Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады, а также что Владимир Зеленский получил удостоверение президента.