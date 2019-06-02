Українцям вдалося здивувати британську публіку. Талановиті співвітчизники представили голографічний інтер-активний номер на шоу "Британія має талант".

Що ж такого показали і яку реакцію викликали українці в Європі - бачила Світлана Чернецька , вона в Лондоні.

Цей виступ у прямому ефірі бачили понад 9 мільйонів британців. Ще сотні тисяч подивилися його на YouTube. Шоу називається "Британія має талант", але на сцені показують здібності українців. Цей казковий номер - його ідея, розробка та втілення - усе зроблено командою наших співгромадян.

"Знаете, как карточный фокусник, который показывает фокус. Вы знаете точно что это фокус, но вы никак не можете знать как это делают. Мы пытаемся то же самое делать с людьми, чтобы они не понимали как это возможно. Как настоящий человек превращается в голограмму, голограмма превращается человека. Как это все работает, а за этим стоит просто упорный труд очень креативных людей", - говорить Володимир Сіганевич, засновник мультимедійної компанії.

Самі автори називають цей номер ліричною голографічною фентезі-історією. Її створили спеціально для нової пісні відомого британського співака Джеймса Артура. На сцені вправно послуговувалися світлом і новітніми комп'ютерними технологіями. Тож українцям вдалося вразити тамтешню публіку.

Ось заголовок із газети "Метро": "Глядачі "Британія має талант" зачаровані магічним номером Джеймса Артура". Соцмережі теж не мовчали.

"Відеоряд для виступу Джеймса Артура був неймовірним. Ніколи не бачила нічого подібного".

"Графіка на виступі Джеймса Артура була найкращим, що сталася на "Британія має талант" за весь вечір".

"Дивлюся виступ Джеймса Артура і у мене мурашки по тілу, неймовірно".

До співпраці українців запросив продюсер Артура. Після того, як побачив виступ культової співачки Пінк на нагороджені BritAwards три місяці тому. Для неї створили інтерактивний номер на воді.

"Мы не кичимся ничем, да, мы объездили пол мира и наши ребята, мы сделали такие проекты как этот, или как "бритэвордс" с Пинк, и да, это украинцы, и наши технические директора, поверьте, лучше, чем многие, кто работал на "бритэврдс", и я бы сказал, лучше наверное 99% этих людей", - говорить Володимир Сіганевич, засновник мультимедійної компанії.

Саме працелюбність і жага втілювати найсміливіші ідеї - привели їх у Лондон, каже Володимир. І вони ще мають чим здивувати західну публіку.

Компанія, яка стоїть за цими казковими виступами, пишається тим, що працюють на неї винятково українці. Мовляв, і таланту, і професійності нашим співвітчизникам не позичати. А їхня вимогливість до себе і відповідальність вражають іноземних фахівців, з якими доводилося працювати, зокрема і в Лондоні.