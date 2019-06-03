Народні обранці вже запланували зміни до Виборчого кодексу та проект закону про слідчі комісії

Двотижений марафон у парламенті триває. На порядку денному одразу кілька невідкладних законопроектів, зокрема щодо депутатської недоторканності. Його подав президент України. Разом з документом про конфіскацію незаконних активів чиновників та покарання за це.

А от народні обранці вже запланували зміни до Виборчого кодексу та проект закону про слідчі комісії. Чи встигнуть розглянути все за тиждень - знає Ксенія Барвіненко.

Розпочати роботу нардепи мають намір із законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який надасть змогу пізніше ухвалити закон про імпічмент президента. Документ, до якого подали майже 1000 поправок, винесуть на розгляд уже завтра. А от у четвер - планують проголосувати. І одразу - взятися за виборчий кодекс.

"Я дуже разраховую що встигнуть підготувати до четверга після обіду, щоб ми змогли в четвер перейти до розгляду виборчого кодексу, це наймаштабніший наш проект закону в цій каденції, я дуже сподіваюсь і вірю що цю маштабну роботу, але дуже важливу Верховна Рада зможе провести і ми зможемо ще на літній сесії прийняти виборчий кодекс із відкритими списками", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

У БПП пропозицію голови парламенту підтримали й закликали нардепів не зволікати.

"Наша фракція просить вже цього тижня перейти до законопроекту про новий виборчий кодекс і ми повністю підтримуємо це, в ньому передбаченне проведення виборів за відритими списками", - говорить Артур Герасимов, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

"Народний фронт" і досі каже про розпуск парламенту. Нагадаємо, представники політсили звернулися до Конституційного суду із проханням визнати це рішення незаконним і просять суддів поквапитися.

"Подання за підписом 62 народних депутатів про визнання неконституцінийм указу президента про розпуск парламенту, ми вважаємо що юридичних підстав про розпуск парламенту не існує, КС за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску ВРУ, ми взертаємось до конституційного суду, винести рішення про пришвидшення розгляду цього питання, маємо отримати законний висновок КС до 21 липня", - говорить Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт".

У "Батьківщині" ж взагалі заявили про загрозу зриву дострокових виборів.

"Сьогодні під загрозою знаходиться проведення дострокових парламентських виборів, незважаючи на те, що більше 70 відсотків людей чекають цих дострокових виборів 21 липня. Так от якраз через конституційний суд, який частково сформований ще за часів якнуковича, все це болото в парламенті хоче пролонгувати своє життя ще до осені. Разом з підвищенням тарифів, зниженням заробітних плат, з відсутністю бюджетної стратегії і так далі", - говорить Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина".

У Радикальній партії закликали звернути увагу на соціальні питання. Зокрема, знизити тарифи й підвищити зарплати та пенсії. Вимогу адресували і президентові.

"Переглянути умови співпраці з МВФ, зокрема меморандум, прийняти указ і скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ, переглянути меморандум з міжнародним валютним фондом, встановити справедливу ціну на газ і піднімати зарплати і пенсії людям замість того щоб обмежувати соціальні програми і прирікати людей на бідність а значить на іміграцію, тому що шукають кращої долі", - говорить Олег Ляшко, голова фракції Радикальної партії.

А в Комітеті з питань соціальної політики говорили про субсидії, закликали нардепів підтримати законопроект про мораторій на позбавлення виплат.

"Сьогодні забрали у субсидій, із субсидій, 8 мільярдів гривень, щоб закрити дірки з пенсіми, але ж як закрити діри з субсидіями - ніхто не знає, а 8 мільярдів від 50 це 15 відсотків, отже фактично більше ніж кожна 10 родина кожна 7 буде позбавлена субсидій, якщо не знайти відповідного компенсатора, ми сьогодні від кометіту зареєстрували проект постанови про накладання мораторію на будь-яке позбавлення субсидій громадян", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови Комітету ВРУ з питань соцполітики.

А от у команді президента просять не зволікати із зняттям недоторканності. Цей проект закону Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту як невідкладний.

"Невідкладно розглянути проект закону України про внесення змін до конституції України про недоторканність народних депутатів, і крім цього минулого тижня ми внесли на реєстрацію законопроект про вибори депутатів України щодо забезпечення виборчих прав військових, законопроект спрямований на зебезпечення можливості реалізації військовслужбовців які виконують завдання щодо відсічі збройної агресії РФ - права вільно обирати народних депутатів", - говорить Руслан Стефанчук, представник президента України в парламенті.