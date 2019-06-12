Майже повністю вцілілий скелет динозавра піде з молотка на аукціоні у Парижі. 13-метрова реліквія нині міститься в одному з паризьких готелів. Цей динозавр - представник родини диплодокових, він жив 150 мільйонів років тому, загинув, імовірно, через стихійне лихо. Знайшли його у США 2012 року.

Щоби транспортувати до Франції - скелет довелося розібрати, а потім скласти заново. Торги відбудуться в суботу. За лот планують вторгувати майже 2 мільйони євро.