Что посмотреть: лучшие комедии для всей семьи [ Редактировать ]
Выходные - то долгожданное время, которое можно дома, в кругу родных забыв о всех других заботах. Мы собрали для вас подборку фильмов, которые можно смотреть в кругу семьи и которые создадут легкое и веселое настроение.
"Боги, наверное, сошли с ума"
Одно из племен пустыни Калахари впервые сталкиваются с технологиями - бутылкой из-под "Кока-Колы". Она кажется жителям настолько полезной, что из-за стекляшки начинаются настоящие сражения.
"День сурка"
Еще один "старый добрый друг" в нашем списке. Если вдруг этот фильм умудрился пройти мимо вас, то это картина о корреспонденте, который каждый год ездит в крошечный городок на празднование Дня сурка и вдруг время играет с ним странную шутку: хлоп! и на календаре главного героя изо дня в день одна и та же дата - 2 февраля.
"Всегда говори да!"
Герой Джима Керри в депрессии, он умудряется упускать все существующие возможности, пока в один день не решает отвечать "да" на что бы то ни было. И жизнь меняется, а необычное решение загоняет его порой в очень неловкие ситуации.
"Мышиная охота"
Братьям Ларсу и Эрни достался в наследство огромный дом, в котором уже кое-кто живет - маленькая, но катастрофически умная мышь. Все попытки избавиться от надоедливого соседа принесут вам оочень много доброго смеха.
"Головоломка"
Этот мультфильм заставит и грустить, и смеяться до боли в животе всех: от малыша до его строгого дедушки.
В каждом из нас уживается огромное количество эмоций, но только представьте, что каждая из них - тоже живое существо. В голове героини этого мультфильма живут пять персонажей - Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость и именно они руководят жизнью 11-летней девочки, которой пришлось переехать из маленького городка в мегаполис.
А если у вас романтическое настроение, у нас есть список комедий, которые подойдут именно вам.
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