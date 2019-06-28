Выходные - то долгожданное время, которое можно дома, в кругу родных забыв о всех других заботах. Мы собрали для вас подборку фильмов, которые можно смотреть в кругу семьи и которые создадут легкое и веселое настроение.

"Боги, наверное, сошли с ума"

Одно из племен пустыни Калахари впервые сталкиваются с технологиями - бутылкой из-под "Кока-Колы". Она кажется жителям настолько полезной, что из-за стекляшки начинаются настоящие сражения.

"День сурка"

Еще один "старый добрый друг" в нашем списке. Если вдруг этот фильм умудрился пройти мимо вас, то это картина о корреспонденте, который каждый год ездит в крошечный городок на празднование Дня сурка и вдруг время играет с ним странную шутку: хлоп! и на календаре главного героя изо дня в день одна и та же дата - 2 февраля.

"Всегда говори да!"

Герой Джима Керри в депрессии, он умудряется упускать все существующие возможности, пока в один день не решает отвечать "да" на что бы то ни было. И жизнь меняется, а необычное решение загоняет его порой в очень неловкие ситуации.

"Мышиная охота"

Братьям Ларсу и Эрни достался в наследство огромный дом, в котором уже кое-кто живет - маленькая, но катастрофически умная мышь. Все попытки избавиться от надоедливого соседа принесут вам оочень много доброго смеха.

"Головоломка"

Этот мультфильм заставит и грустить, и смеяться до боли в животе всех: от малыша до его строгого дедушки.

В каждом из нас уживается огромное количество эмоций, но только представьте, что каждая из них - тоже живое существо. В голове героини этого мультфильма живут пять персонажей - Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость и именно они руководят жизнью 11-летней девочки, которой пришлось переехать из маленького городка в мегаполис.

А если у вас романтическое настроение, у нас есть список комедий, которые подойдут именно вам.