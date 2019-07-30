Поссорился с женой: мужчина облил себя бензином и поджог [ Редактировать ]
В понедельник, 29 июля, во Львовской области 57-летний житель одного из сел Яворовского района трагически погиб. Об этом сообщает Главное управление полиции в области.
В состоянии алкогольного опьянения после ссоры с женой мужчина ушел на огород, облил себя бензином и поджег. Его госпитализировали в реанимацию, но вскоре он умер.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что под Киевом в страшном пожаре погибли дети.
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