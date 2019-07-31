Будущий премьер-министр должен быть профессионалом и показать результаты в кратчайшие сроки! Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская в эфире политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"После проведения президентских и парламентских выборов в стране должен быть соблюден баланс власти. Нужно наделить оппозицию четкой контрольной функцией, пропорционально распределить комитеты в парламенте и сформировать повестку дня не по политическому, а по профессиональному принципу. И мы готовы сотрудничать как с представителями власти, так и с другими политическими силами в стратегических вопросах - достижения мира, социальной и экономической стабилизации, а также выполнять контрольную функцию и брать активное участие в мирных переговорах!" - отметила Наталия Королевская.

По ее словам, восстановление мира - это та цель, вокруг которой должны объединиться все небезразличные политики страны на всех доступных площадках - в украинском парламенте, переговорных группах и на международном уровне.

"Пришло время представителям власти переходить от обещаний к конкретным действиям! Люди хотят наконец-то увидеть изменения к лучшему в вопросах тарифов, субсидий, прекращения огня, социальной защиты... А для этого будущий премьер-министр должен быть в первую очередь профессионалом и показать реальные результаты в кратчайшие сроки! Главные задачи нового правительства и парламента - восстановить экономику, защитить мирных граждан и вернуть страну к миру!" - резюмировала народный депутат.