61-летняя актриса Шэрон Стоун предстала на обложке журнала Allure. Также фотографиями с фотосессии она поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре артистка выглядит очень достойно, позируя в нижнем белье и водолазке.

"Когда мы молоды и нас так одолевают безумства нашей юности, иногда мы можем упускать некоторые из величайших красот и удивляться простоте каждого дня. Ноябрьский выпуск. #Allure", - подписала публикацию голливудская красотка.

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