61-летняя Шэрон Стоун разделась для фото [ Редактировать ]
61-летняя актриса Шэрон Стоун предстала на обложке журнала Allure. Также фотографиями с фотосессии она поделилась на своей странице в Instagram.
В кадре артистка выглядит очень достойно, позируя в нижнем белье и водолазке.
"Когда мы молоды и нас так одолевают безумства нашей юности, иногда мы можем упускать некоторые из величайших красот и удивляться простоте каждого дня. Ноябрьский выпуск. #Allure", - подписала публикацию голливудская красотка.
Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье ошарашила поклонников, а также что внучка Ротару поразила фигурой в спортзале.
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