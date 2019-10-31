У Японії загорівся 500-річний замок Сюрі у префектурі Окінава, внесений до спадщини ЮНЕСКО. Причина займання - наразі невідома. Вогонь знищив головний зал і одну з будівель комплексу.

Раніше історична споруда вже зазнавала руйнування - у роки Другої світової війни її розбомбила американська авіація. Скільки коштуватиме відновити пам'ятку архітектури нині - наразі ще не підрахували.