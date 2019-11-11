Французька поліція вилучила 680 кілограмів кокаїну [ Редактировать ]
Французька поліція вилучила 680 кілограмів кокаїну. Нелегальний вантаж із Бразилії затримали правоохоронці в порту Гавра, на півночі Франції.
Наркотичні речовини зберігали в житловому будинку неподалік порту. Зараз трьох підозрюваних у незаконному обігу наркотиків затримали та помістили під варту. У помешканні одного з них знайшли зброю - автомат Калашникова, кілька пістолетів та боєприпаси.
по теме
Гроші у скляній банці: на хабарі викрили сумського суддю
2 тисячі доларів отримав слуга Феміди за те, щоб правопорушника не притягували до адміністративної відповідальності
Дорогий "брекзит": у Британії переплавлять пам'ятні монети
У Великій Британії відправлять на переплавлення монети, які виготовили до раніше запланованого на 31-е жовтня виходу королівства з Євросоюзу
В Японії викрали діамант вартістю майже 2 мільйони доларів
Діамант, вартістю майже 2 мільйони доларів, викрали в Йокогамі, в Японії. Дорогоцінний камінь в 50 каратів надали для показу ювелірних прикрас
Залякування фермерів: на Дніпропетровщині затримали членів злочинного угруповання
На Дніпропетровщині затримали членів злочинного угруповання, які залякували фермерів. За трьома раніше засудженими чоловіками поліція почала стежити ще у вересні
В Австралії оголосили надзвичайний стан через пожежі
Ліси там палають майже тиждень. Стихія забрала життя щонайменше трьох людей