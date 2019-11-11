Французька поліція вилучила 680 кілограмів кокаїну. Нелегальний вантаж із Бразилії затримали правоохоронці в порту Гавра, на півночі Франції.

Наркотичні речовини зберігали в житловому будинку неподалік порту. Зараз трьох підозрюваних у незаконному обігу наркотиків затримали та помістили під варту. У помешканні одного з них знайшли зброю - автомат Калашникова, кілька пістолетів та боєприпаси.