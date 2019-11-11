На Житомирщині застрелили адвоката Святослава Пархоменка [ Редактировать ]
Напередодні на Житомирщині було застрелено адвоката Святослава Пархоменка. Згідно з офіційним повідомленням обласної поліції, смертельне поранення адвокат отримав під час конфлікту між групою мисливців та місцевими єгерями. Причому поліцейські стверджують, що саме загиблий першим відкрив вогонь із незареєстрованого пістолета.
Цей трагічний випадок міг би залишитися непомітним для широкого загалу, якби загиблий не був адвокатом одного з підозрюваних у справі про вбивство колишнього депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Адвокат Пархоменко захищав у суді Олександра Лося, якому висунуто підозру у співорганізації злочинної групи, що здійснила вбивство Вороненкова. Причому, за словами колишнього генпрокурора Юрія Луценка, на замовлення російських спецслужб.
Нагадаю, що Дениса Вороненкова було вбито просто в центрі Києва, 23 березня 2017 року, незадовго до того, як він мав свідчити у справі про державну зраду Віктора Януковича. Також варто нагадати, що 25 жовтня цього року під час перестрілки в центрі Харкова загинув Володимир Борох, який мав виступити свідком у справі про вбивство Дениса Вороненкова в суді.
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