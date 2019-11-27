В конце осени некоторых знаков зодиака ждет невероятный шанс сорвать джекпот удачи. Астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, для которых конец ноября обернется невероятными событиями. Об этом пишет Styler.

Овен

Для представителей этого знака наступит время принятия важных решений. Астролог рекомендует Овнам быть в центре событий и внимательно следить за тем, что делают окружающие. Им представится уникальный шанс продвинуться в бизнесе или карьере. Кроме того, конец осени может подарить Овнам важную встречу, которая может стать судьбоносной.

Читайте также 5 знаков зодиака станут настоящими счастливчиками в 2020 году

Дева

Девам конец осени принесет невероятное везение. Астролог рекомендует направить энергию в нужное русло, посвятив себя работе. Время будет невероятно динамичным, тем не менее астролог советует остерегаться травмоопасных занятий и быть внимательнее на дороге. Отличным вкладом в успешное будущее будет примирение с недругами и улаживание старых конфликтов.

Читайте также Какие знаки зодиака самые гордые

Стрелец

Для Стрельцов настанет время активности в финансовых вопросах. Астролог считает, если представителям знака удастся вовремя заметить новые возможности, это может принести им существенную денежную прибыль. При этом в конце ноября они будут наделены невероятной интуицией, к которой, по мнению Павла Глобы, им обязательно следует прислушаться.

Читайте также, какой знак зодиака самый нежный. А какой не умеет сдаваться.