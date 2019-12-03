В декабре в Украине ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури. Так, магнитные бури в первом месяце зимы пройдут четыре раза, в том числе и перед Новым годом, пишут "Факты".

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Магнитные бури в декабре 2019:

3 декабря - средняя буря;

26 декабря 2019 - сильная магнитная буря;

28 декабря 2019 - буря низкой интенсивности;

29 декабря 2019 - сильная магнитная буря.

Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем.

Как пережить опасные дни:

Воздержитесь от принятия алкоголя;

Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;

В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов;

В такие дни стоить пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;

Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания;

В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов.

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