Магнитные бури в декабре: как пережить опасные дни [ Редактировать ]
Фото: 24 Канал
В декабре в Украине ожидаются всплески солнечной активности и серьезные магнитные бури. Так, магнитные бури в первом месяце зимы пройдут четыре раза, в том числе и перед Новым годом, пишут "Факты".
Магнитные бури в декабре 2019:
- 3 декабря - средняя буря;
- 26 декабря 2019 - сильная магнитная буря;
- 28 декабря 2019 - буря низкой интенсивности;
- 29 декабря 2019 - сильная магнитная буря.
Магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем.
Как пережить опасные дни:
- Воздержитесь от принятия алкоголя;
- Не стоит употреблять в большом количестве жирную, острую и соленую пищу;
- В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов;
- В такие дни стоить пить чистую воду, мятный чай, натуральные компоты и морсы;
- Следите за артериальным давлением и запаситесь необходимыми лекарствами, если у вас есть хронические заболевания;
- В этот период лучше всего уменьшить физическую нагрузку, и постарайтесь избежать стрессов.
Также читайте лунный календарь стрижек на декабрь 2019.
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