Якщо нововведення для журналістів ще на чернетці, то зміни для глядачів відбудуться вже найближчими днями. З першого січня сигнали щонайменше двадцяти чотирьох телеканалів закодують.

Тож чого чекати власникам супутникових "тарілок"? І що потрібно зробити, щоб, як і раніше, переглядати звичні канали? Відповіді почуємо від Богдана Вербицького.

У Новий Рік з новими правилами. Вже з 1 січня, згідно з вимогами законодавства, супутникові сигнали щонайменше 24 українських каналів закодують. І звичні програми, серіали та навіть новини, будуть під "шифровкою". Зокрема, і на телеканалі "Інтер".

"Кодирование спутникового сигнала - это в первую очередь требование европейського и украинского законодательства. В большинстве Европейских стран, телеканалы уже давным давно закрыты на спутнике", - говорить Денис Васянович, директор Національного Контент Центру.

" - Тож кого стосуватимуться нові правила? - Передусім, власників супутникових "тарілок"".

"Кодирование коснется только тех зрителей, кто сейчас принимает открытый спутниковый сигнал", - говорить Денис Васянович, директор Національного Контент Центру.

І таких користувачів більше 4 мільйонів домогосподарств. Наразі, всі вони ловлять супутниковий сигнал через тарілки безкоштовно та без обмежень. Однак, вже з першого січня такий "безліміт" закінчиться. Сигнали заблокують. Вихід - коритуватися кабельними, або цифровими приймачами.

"Мы позаботились, чтобы это никак не повлияло на абонентов эфирного телевизионного сигнала Т2, кабельного IPTV и OTT телевидения", - говорить Денис Васянович, директор Національного Контент Центру

Якщо ж у вас вже стоїть тарілка, необхідно докупити цифровий тюнер з маркуванням "УТБ". На відміну від старого, саме він розпізнає та розкодовує новий "шифр" українських каналів. Придбати його можна в Інтернеті, або магазинах техніки. Наступний крок - укладання угоди з офіційними супутниковими провайдерами. Їх в Україні два - "Екстра ТВ" та "Віасат". Якщо тарілки немає, альтернатива - цифровий приймач Т-2, або кабельне.