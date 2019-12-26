Кодування телеканалів: чого чекати власникам супутникових "тарілок" [ Редактировать ]
Якщо нововведення для журналістів ще на чернетці, то зміни для глядачів відбудуться вже найближчими днями. З першого січня сигнали щонайменше двадцяти чотирьох телеканалів закодують.
Тож чого чекати власникам супутникових "тарілок"? І що потрібно зробити, щоб, як і раніше, переглядати звичні канали? Відповіді почуємо від Богдана Вербицького.
У Новий Рік з новими правилами. Вже з 1 січня, згідно з вимогами законодавства, супутникові сигнали щонайменше 24 українських каналів закодують. І звичні програми, серіали та навіть новини, будуть під "шифровкою". Зокрема, і на телеканалі "Інтер".
"Кодирование спутникового сигнала - это в первую очередь требование европейського и украинского законодательства. В большинстве Европейских стран, телеканалы уже давным давно закрыты на спутнике", - говорить Денис Васянович, директор Національного Контент Центру.
" - Тож кого стосуватимуться нові правила? - Передусім, власників супутникових "тарілок"".
"Кодирование коснется только тех зрителей, кто сейчас принимает открытый спутниковый сигнал", - говорить Денис Васянович, директор Національного Контент Центру.
І таких користувачів більше 4 мільйонів домогосподарств. Наразі, всі вони ловлять супутниковий сигнал через тарілки безкоштовно та без обмежень. Однак, вже з першого січня такий "безліміт" закінчиться. Сигнали заблокують. Вихід - коритуватися кабельними, або цифровими приймачами.
"Мы позаботились, чтобы это никак не повлияло на абонентов эфирного телевизионного сигнала Т2, кабельного IPTV и OTT телевидения", - говорить Денис Васянович, директор Національного Контент Центру
Якщо ж у вас вже стоїть тарілка, необхідно докупити цифровий тюнер з маркуванням "УТБ". На відміну від старого, саме він розпізнає та розкодовує новий "шифр" українських каналів. Придбати його можна в Інтернеті, або магазинах техніки. Наступний крок - укладання угоди з офіційними супутниковими провайдерами. Їх в Україні два - "Екстра ТВ" та "Віасат". Якщо тарілки немає, альтернатива - цифровий приймач Т-2, або кабельне.
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