В среду, 8 января, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Позже в сети появилась реакция президента МАУ Евгения Дихне на жуткую авиакатастрофу. О крушении он рассказал в своем Facebook.

"Любой из дней в моей жизни до сегодняшнего мог спокойно претендовать на то, чтобы быть "самым горьким". Мне 56 лет и я нажил уже седых волос и сложных жизненных ситуаций. На самом деле, самый горький день в моей жизни, как и в жизнях многих из нас, был сегодня", - написал Дихне.

Ранее сообщалось о всех подробностях жуткой трагедии в Тегеране.