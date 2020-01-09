"Самый горький день в моей жизни": президент МАУ рассказал об авиакатастрофе в Иране [ Редактировать ]
В среду, 8 января, пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Позже в сети появилась реакция президента МАУ Евгения Дихне на жуткую авиакатастрофу. О крушении он рассказал в своем Facebook.
"Любой из дней в моей жизни до сегодняшнего мог спокойно претендовать на то, чтобы быть "самым горьким". Мне 56 лет и я нажил уже седых волос и сложных жизненных ситуаций. На самом деле, самый горький день в моей жизни, как и в жизнях многих из нас, был сегодня", - написал Дихне.
Ранее сообщалось о всех подробностях жуткой трагедии в Тегеране.
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