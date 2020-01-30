С 4 февраля авиакомпании в Украине планируют остановить прямые авиаперелеты в Китай. Об этом сообщил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк на пресс-конференции в Киеве

"Мы получили уведомления от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Мы ожидаем еще три рейса авиакомпаний "МАУ" и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай на протяжении месяца не планируется",- сказал Олег Струк.

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"С 23 января аэропорт работает в усиленном режиме. Все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция мест пребывания пассажиров из Китая, также установлено специальное место для сдачи средств защиты",- сказал Струк.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.