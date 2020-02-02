2 февраля: главные приметы дня [ Редактировать ]
2 февраля - 33-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 332 дня.
2 февраля отмечают Евфимия Великого. Он утешал обиженных от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней. По преданию, Евфимий обладал даром пророчества, предугадывал человеческие мысли и призывал на землю дождь.
Главные приметы:
По народным приметам, какой погода будет в этот день, такой же останется и на Масленицу.
Если началась метель, то продлится всю неделю.
В этот день потерять рукавицу - к бедности, порезать руку - к болезни близкого человека.
Сны, которые снятся в ночь с 1 на 2 февраля считаются вещими.
Именинники: Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев, Павел, Римма.
Смотрите также календарь православных праздников на 2020 год.
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