2 февраля - 33-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 332 дня.

2 февраля отмечают Евфимия Великого. Он утешал обиженных от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней. По преданию, Евфимий обладал даром пророчества, предугадывал человеческие мысли и призывал на землю дождь.

Главные приметы:

По народным приметам, какой погода будет в этот день, такой же останется и на Масленицу.

Если началась метель, то продлится всю неделю.

В этот день потерять рукавицу - к бедности, порезать руку - к болезни близкого человека.

Сны, которые снятся в ночь с 1 на 2 февраля считаются вещими.

Именинники: Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев, Павел, Римма.

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