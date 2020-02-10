10 февраля - 42-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 323 дня.

В этот день почитается память Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова. Этот день называют "Днем чудес", ведь именно в этот день с вами может произойти невиданное чудо.

На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков. Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Главные приметы:

Ветреная погода - лето будет дождливым и холодным.

Лес стал черным - примета того, что будет оттепель.

Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.

Именинники: Ефим, Георгий, Владимир, Яков, Юрий.

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