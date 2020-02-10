10 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
10 февраля - 42-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 323 дня.
В этот день почитается память Ефрема Сирина, известного проповедника и богослова. Этот день называют "Днем чудес", ведь именно в этот день с вами может произойти невиданное чудо.
На Ефрема нельзя убивать насекомых: ни тараканов, ни клопов, ни сверчков. Также сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
Главные приметы:
- Ветреная погода - лето будет дождливым и холодным.
- Лес стал черным - примета того, что будет оттепель.
- Говорят, что на Ефрема хорошо клюет рыба.
Именинники: Ефим, Георгий, Владимир, Яков, Юрий.
Смотрите также календарь православных праздников на 2020 год.
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