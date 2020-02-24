Канари накрило хмарами піску [ Редактировать ]
Канари накрила потужна піщана буря. Сильні вітри перенесли хмари піску з Сахари за 500 кілометрів через Атлантичний океан. Низька видимість позначилася на роботі аеропортів.
Частину рейсів скасували, решту відклали. Мешканцям островів рекомендували залишатися вдома.
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