В Европе не ожидали запрета Трампа на въезд в США граждан европейских стран, которые входят в Шенгенскую зону из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщил телеканал CNN.

Так, бельгийский дипломат сказал телеканалу, что он ожидал "что-то произойдет, но не настолько радикально".

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"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел ограничения на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.