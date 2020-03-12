В Европе отреагировали на запрет Трампа [ Редактировать ]
В Европе не ожидали запрета Трампа на въезд в США граждан европейских стран, которые входят в Шенгенскую зону из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщил телеканал CNN.
Так, бельгийский дипломат сказал телеканалу, что он ожидал "что-то произойдет, но не настолько радикально".
"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел ограничения на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.
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