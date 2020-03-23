З Польщі прибудуть евакуйовані українці [ Редактировать ]
Цього тижня продовжать евакуацію наших співгромадян з-за кордону. Сьогодні з Польщі прибуде потяг з евакуйованими. А в середу 19 людей вивезуть зі столиці Бразилії.
Наразі у транзитній зоні летовища Стамбула застрягли більше сотні українців. Дипломати пообіцяли організувати їхнє вивезення якомога швидше.
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