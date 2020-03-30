В понедельник, 30 марта, православные христиане празднуют День святого Алексея. По народным преданиям, 30 марта приходит настоящее тепло, поэтому второе название сегодняшнего праздника - Теплого Алексея.

Праздник установлен в честь памяти преподобного Алексея, человека Божия. В этот день есть ряд примет и вещей, которые необходимо сделать

Что принято делать в день святого Алексея

Предпоследний день марта чаще всего выдавался теплый, поэтому хозяева начинали готовиться к полевым работам: выносили на улицу для закаливания картошку, приготовленную для посадки, а также ремонтировали садовый и огородный инвентарь. Всю домашнюю работу пытались сделать в течение дня, ведь вечером всей семьей следует собраться за трапезой и провести зиму.

За ужином было принято лакомиться напитком из сока березы и меда. Кроме того, по древнему поверью, именно в день Теплого Алексея птичка овсянка впервые поет свою песню. Считалось, что, если ответить на ее песню словами "Иду в лес по рогоз, иди со мной", то в нынешнем году хорошо уродят ягоды и грибы.

Приметы и поверья на Теплого Алексея

Какая погода на Алексея - такая будет и на Пасху.

Теплая солнечная погода предвещает урожайный год.

Если холодно - весна будет затяжной.

На орешнике появились сережки - означает, что весна окончательно наступила.

Если на теплого Алексея пчелы сделают первый облет, будет хороший медосбор.

Если 30 марта не видно скворцов, то в ближайшее время будет непогода.

Гуси, высоко летят, предвещают снегопады.

Большие ручьи предвещают мокрое лето.

Если в доме есть младенец, нельзя давать в долг ни хлеб, ни соль, иначе можно отдать его счастливую судьбу.

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