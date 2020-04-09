Станом на ранок, в Україні зареєстровано 224 нових пацієнтів із діагнозом СOVID-19. Загалом від початку ширення недуги - 1892 випадки захворювань на коронавірус. Найбільше інфікованих на Буковині - 302 людини та в столиці - 300 осіб.

В анти-лідерах залишаються Івано-Франківська та Тернопільська області. Також за минулу добу кількість хворих на COVID-19 перевалила за сотню на Вінниччині. За весь час спалаху інфекції, в Україні зареєстровано 57 летальних випадків, 45 людей одужали.