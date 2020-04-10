Арабские Эмираты помогут Украине бороться с коронавирусом [ Редактировать ]
Власти ОАЭ передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи для нужд медработников, которые стоят на первой линии борьбы с опасной инфекцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
По его словам, власти Эмиратов отправят самолет с комбинезонами, защитными масками и санитайзерами.
"Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Эта гуманитарная помощь включает комбинезоны, медхалаты, перчатки, бахилы, маски и санитайзеры. Вчера мы до двух часов утра занимались вопросом этого рейса, чтобы он сегодня состоялся", - отметил Кулеба.
Ранее мы писали, что Украина отправила в Италию 5 тысяч дезинфицирующих средств. Поставку осуществлял транспортный борт Нацгвардии.
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