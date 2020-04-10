Власти ОАЭ передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи для нужд медработников, которые стоят на первой линии борьбы с опасной инфекцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

По его словам, власти Эмиратов отправят самолет с комбинезонами, защитными масками и санитайзерами.

"Сейчас в ОАЭ готовится самолет, который привезет 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Эта гуманитарная помощь включает комбинезоны, медхалаты, перчатки, бахилы, маски и санитайзеры. Вчера мы до двух часов утра занимались вопросом этого рейса, чтобы он сегодня состоялся", - отметил Кулеба.

Ранее мы писали, что Украина отправила в Италию 5 тысяч дезинфицирующих средств. Поставку осуществлял транспортный борт Нацгвардии.