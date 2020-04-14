Киево-Печерская Лавра закрыта для посещений с конца марта: какие меры и когда были приняты? [ Редактировать ]
В связи с тем, что в Украине зафиксирована эпидемия коронавируса, верхняя часть Киево-Печерской Лавры была закрыта для туристов и верующих с третьей недели Великого поста. Таким образом, воскресная служба 22 марта уже проходила в закрытом режиме без участия прихожан.
Последнее богослужение, на котором присутствовали прихожане, проходило 17 марта в Свято-Успенском соборе, о чем свидетельствуют записи трансляций на официальном YouTube-канале Лавры.
29 марта воскресная служба проходила в прямом эфире также без паствы в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, поскольку вход на территорию заповедника был ограничен задолго до этого.
По информации пресс-службы Наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, решение о закрытии было принято, как только у нескольких насельников появились первые симптомы ОРВИ.
В Лавре объявили карантин
Во всех помещениях провели дезинфекцию. Ограничили количество людей на трапезе. Богослужения проводились в закрытом режиме. Для прихожан обеспечили онлайн трансляцию.
Уже 4 апреля руководство заповедника "Киево-Печерская Лавра" приняло решение о том, чтобы закрыть вход в верхнюю часть Лавры и для туристов, и для верующих.
Соответственно 5 апреля была прямая трансляция богослужения велась из Трапезного храма без верян.
На следующий день, 6 апреля, митрополит Павел обратился ко всем верующим с просьбой молиться за здравие всего украинского народа и за здравие наместников Киево-Печерской Лавры, у которых ухудшилось самочувствие и может быть диагностирован коронавирус. В то же время, все насельники обители, у которых были замечены даже слабые симптомы ОРВИ, вне зависимости от общего самочувствия, сдали тесты на коронавирус и самоизолировались. Наместник и братия усиленно молятся о прекращении пандемии. Братия благодарит правоохранителей за обеспечение правопорядка на близлежащей территории обители и в самой Лавре. И особую благодарность выражают медицинским работникам, которые самоотверженно борются за телесное здравие украинцев.
7 апреля праздничное богослужение по случаю Благовещения проходило в Трапезном храме Лавры также без верян.
12 апреля, в Вербное воскресение, служба прошла в том же храме без прихожан.
14 апреля, спустя несколько недель после того, как был запрещен вход в Верхнюю и Нижнюю Лавру по решению руководства заповедника "Киево-Печерская Лавра" и наместника Киево-Печерской Лавры Владыки Павла , вопросом озаботились киевские власти. В частности, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать соблюдение этого решения.
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