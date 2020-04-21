Исследователи из Аризонского университета узнали, куда делась гигантская экзопланета, которую наблюдали еще в 2000-х годах.

Об этом пишет Hubblesite.

По информации, ученые смогли изучить фото из телескопа Хаббл за 10 лет и на них был найден таинственный гигантский объект, названный Дагон.

Отмечается, что объект начал постепенно исчезать и со временем полностью пропал из виду.

Известно, что на самом деле этого объекта и вовсе не существовало, а оказалось, что на самом деле Фомальгаут b – это достаточно редкое явление, которое можно наблюдать при столкновении пары тел, похожих на астероиды.

Фото: Hubblesite.org

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